بيان حاسم من كاف بعد إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا بشأن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي والتي تم إلغاءها مساء الأحد.

وكان من المقرر أن يستضيف اتحاد العاصمة فريق نهضة بركان على ملعب " 5 جويلية" في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية.

وتم إلغاء المباراة بعدما رفض لاعبو نهضة بركان خوض اللقاء لعدم سماح السلطات الجزائرية ارتداء لاعبي الفريق المغربي قميصهم الأساسي الذين يخوضوه به مباريات البطولة منذ انطلاقها.

وأشار بيان الكاف إلى أن تلك الأزمة سيتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ قرار حاسم بعد إلغاء المباراة.

بيان كاف بشأن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان في الكونفدرالية

وجاء بيان الكاف بشأن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية على النحو الآتي:

" لم تُلعب مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بين نادي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد 21 أبريل 2024 في العاصمة الجزائرية، مثلما كان مقررًا.

وعليه تم إحالة القضية إلى الجهات المختصة، ويعتذر كاف عن أي إزعاج قد لحق برعاتنا وشركائنا المسؤولين عن البث التليفزيوني وكذلك الجماهير التي كانت تتمنى متابعة المباراة".

وكان اتحاد العاصمة قد تأهل إلى نصف النهائي بعدنا تخطى ريفرز يونايتد النيجيري في ربع النهائي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإاب.

ووصل نهضة بركان لهذا الدور بعد تفوقه على أبو سليم الليبي بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي.

ويلتقي المتأهل من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي مع المتأهل من مواجهة الزمالك ودريمز الغاني في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع دريمز الغاني ذهابًا في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

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