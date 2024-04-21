نهضة بركان يغادر ملعب "5 جويلية".. وإلغاء مباراته مع اتحاد العاصمة رسميا

غادر فريق نهضة بركان المغربي ملعب "5 جويلية" منذ قليل، ليتأكد رسميًا إلغاء مباراته أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان لاعبو اتحاد العاصمة قد خاضوا عمليات الإحماء في الملعب في ظل عدم إقامة اللقاء، بعدما رفض لاعبو نهضة بركان النزول إلى أرضية الملعب.

ووفقًا لمراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في الجزائر، فإن فريق نهضة بركان المغربي رفض خوض المباراة بدون ارتداء قمصانه الرسمية التي تحمل علم المغرب.

ورفضت السلطات الجزائرية دخول قمصان فريق نهضة بركان المغربي إلى الأراضي الجزائرية بسبب وجود خريطة المملكة المغربية على قمصان الفريق الضيف.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري ضد قرار لجنة الأندية.

وأيدت لجنة الاستئناف أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية التي شارك بها في مسابقة كأس الاتحاد هذا الموسم.

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