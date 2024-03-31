الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد العاصمة يواجه ريفرز يونايتد.. وأبوسليم يلتقى نهضة بركان بالكونفدرالية

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

يحل فريق اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على ريفرز يونايتد النيجيري، في الثالثة عصرا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (جودسويل أكبابيو) بمدينة أويو، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى اتحاد العاصمة الجزائري نتيجة إيجابية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية الذي حققه في الموسم الماضي.

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من الفوز في أربع مباريات والخسارة في واحدة والتعادل في مواجهة، بينما حل ريفرز يونايتد وصيفاً للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين. 

ووصلت بعثة اتحاد العاصمة الجزائري إلى نيجيريا، أول أمس الجمعة في غياب المدافع زين الدين بلعيد للإيقاف ولاعب الوسط أسامة شيتة، الذي لم يتعاف بعد من الإصابة. 

وفي المباراة الثانية، يسعي الملعب المالي لتكرار إنجاز عام 2009 والذي توج خلاله بلقب الكونفيدرالية، عندما يستضيف نظيره دريمز الغاني.

وتأهل الملعب المالي للدور ذاته وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 والتعادل مرة والخسارة في مباراتين ، بينما تصدر دريمز أف سي المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين.

وحذر الجهاز الفني لفريق الملعب المالي لاعبيه من القوة الهجومية للمنافس، والتي ظهرت بوضوح في منافسات دور المجموعات من خلال تسجيله 11 هدفا بينما مني مرماه بـ7 أهداف. 

وفي مباراة عربية خالصة بإدارة فنية تونسية، يستضيف فريق أبوسليم الليبي، نظيره نهضة بركان المغربي في ملعب بنينا بمدينة بنغازي. 

وتأهل أبوسليم إلى هذا الدور في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد أن نجح في حصد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهما، بينما صعد نهضة بركان عبر صدارة المجموعة الرابعة بـ14 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين. 

وحسب لغة الأرقام، فإن الأمور تشير لتفوق نهضة بركان الذي توج بالبطولة عام 2019 علي حساب الزمالك وقتها، بينما تأهل أبوسليم لأول مرة في تاريخه لهذا الدور. 

ويسعي التونسي معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان إلى تجاوز عقبة أبو سليم حيث اصطحب فريقه وغادر إلى مدينة بني غازي مبكراً، استعدادا للقاء.  

ومن جهته، يأمل المدرب التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبوسليم الليبي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، رغم اعترافه بصعوبتها كونها تقام أمام فريق توج باللقب من قبل.

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