بسبب أزمة القمصان.. عدم إقامة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في موعدها

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الأحد، أنه تقرر رسميًا عدم إقامة مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

ووفقًا لمراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في الجزائر، فإن فريق نهضة بركان المغربي رفض خوض المباراة بدون ارتداء قمصانه الرسمية التي تحمل علم المغرب.

ورفضت السلطات الجزائرية، دخول قمصان فريق نهضة بركان المغربي إلى الأراضي الجزائرية بسبب وجود خريطة المملكة المغربية على قمصان الفريق الضيف.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري ضد قرار لجنة الأندية.

وأيدت لجنة الاستئناف أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية التي شارك بها في مسابقة كأس الاتحاد هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي نهضة بركان المغربي مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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