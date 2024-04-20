السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجزائرى زين الدين بلعيد يرحب بالانتقال إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

زين الدين بلعيد
زين الدين بلعيد

أشارت تقارير صحفية إلى آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي مع الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة، لضمه خلال الميركاتو الصيفى.

بلعيد، الذي انضم إلى صفوف اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020، يرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن بلعيد نفسه أبدى موافقة نهائية على حمل ألوان الأهلي بدايةً من الموسم المقبل، لكن تركيزه حاليًا منصب على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن مع فريق اتحاد العاصمة.

وتبلغ قيمة زين الدين بلعيد السوقية حاليًا قرابة 1.5 مليون يورو، وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الماضية، حيث يحتل صدارة أغلى اللاعبين في فريق اتحاد العاصمة، والترتيب الثالث عمومًا في الدوري الجزائري لكرة القدم.

التخلص من صداع الكوارث الدفاعية في الأهلي

ويأمل مسئولو النادي الأهلي في حسم صفقة بلعيد، الذي يرونه مناسبًا لحل المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وكان آخرها في الخسارة بديربي القاهرة أمام الغريم التقليدي الزمالك 1-2 في الجولة 10 من الدوري.

ويلعب اتحاد العاصمة مواجهةً قويةً أمام نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، سعيًا منه للاحتفاظ بلقبه الذي أحرزه العام الماضي بقيادة بلعيد، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وحال تغلب اتحاد العاصمة على نظيره نهضة بركان، سيضرب موعدًا في نهائي كأس الكونفيدرالية مع الفائز من الزمالك ودريمز الغاني.

الاهلى زين الدين بلعيد بلعيد اتحاد العاصمة الجزائري زين الدين بلعيد الميركاتو الصيفي

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