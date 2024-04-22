"كاف" يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء الإياب دريمز الغانى والزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد “بابا يارا” الرياضي.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كل من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، و الموريشيوسي باتريس مليزار حكماً رابعاً.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جوميز يوضح أسباب تعادل الزمالك مع دريمز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه كان بعيداً عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" هناك سببين لعدم الفوز في اللقاء، الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الثاني".

وتابع جوميز:" حاليا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولا بد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني :" بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتملا بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، ولكننا سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأن الفريق بذل قصارى جهده".

وقال جوميز: "مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء اليوم، وعلينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، وسنسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة".

يذكر أن الزمالك لم يسبق له مطلقا الفوز على أي فريق في ملاعب غانا بالبطولات الأفريقية، مما يصعب من مهمة الفارس الأبيض في مباراة الإياب.