الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فينجر يصر على تغييرات جذرية.. هل تعتمد "فيفا" قانونًا جديدًا للتسلل؟

فيفا
فيفا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات في إمكانية اعتماد قانون جديد فيما يخص التسلل في مختلف المسابقات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد اقترح اعتماد قانون جديد للتسلل بحيث لا يتم احتساب أي مخالفة إلا عندما يتجاوز جسد المهاجم بالكامل آخر مدافع.

وبحسب صحيفة “ تايمز” البريطانية، فإن الفرنسي أرسين فينجر رئيس هيئة التطوير العالمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يريد اعتماد قانون التسلل الجديد في أسرع وقت ممكن.

وأوضح التقرير أن أرسين فينجر والفيفا لا يتخليان عن خطتهما لإحداث أكبر تغيير في حالات التسلل منذ عام 1990، حيث إنهم يريدون المزيد من التجارب لفكرة فينجر مما يعني إذا تجاوز فقط جسد المهاجم بالكامل آخر مدافع؛ فيتم احتساب الحالة تسلل، ولكن، إذا كان جزء من جسد المهاجم "تسلل"، فلن يتم اعتباره تسللًا بعد الآن.

ويريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المضي قدمًا في البدء في إجراء بعض التجارب قبل تطبيق ذلك القرار بشكل رسمي.

التسلل فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسين فينجر فينجر

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