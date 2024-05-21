إسماعيل يوسف مديرًا لقطاع الناشئين فى سيراميكا كليوباترا

أعلن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الكابتن إسماعيل يوسف، لشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وقال طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، إن التعاقد مع نجم مصر الدولي الكبير، يأتي في إطار سياسة النادي، لتفريخ المواهب الشابة، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع اسم الكرة المصرية، خاصة وأن الكابتن إسماعيل يوسف، يملك خبرات كبيرة، كلاعب دولي سابق شارك في محافل دولية كبرى، أبرزها مونديال إيطاليا عام ٩٠، وكمدرب صاحب خبرات متعددة، على كل المستويات السنية، والفريق الأول في عدد كبير من أندية الدوري الممتاز.

كان سيراميكا كليوباترا قد انتصر على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة دوري نايل.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بالخطأ في مرماه، ليحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس.