أستون فيلا ينهى عقد كوتينيو لصالح انتقاله إلى البرازيل

أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يعمل بالفعل على إنهاء عقد لاعبه فيليب كوتينيو بطريقة ودية، مما يفتح الباب أمام انتقاله إلى نادي فاسكو دا جاما البرازيلي على الفور.

كوتينيو يمتلك عقدًا مع أستون فيلا حتى يونيو 2026، لكن نظرًا لعدم تضمينه في خطط الفريق، ومن المتوقع أن يكون خروجه سلسًا، مع دفع بعض الأموال للنادي الإنجليزي.

كوتينيو قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الدحيل القطري، ورغم وجود خيار لتمديد فترة إعارته، إلا أن التوجه نحو الاتفاق مع النادي القطري غير مرجح.

فيليب كوتينيو البالغ من العمر 31 عامًا يطمح في العودة إلى الدوري البرازيلي في النصف الثاني من عام 2024، حيث أعطى الأولوية لفاسكو دا جاما، حيث بدأ التدريب وأجرى محادثات مع النادي بالفعل.

يُذكر أن كوتينيو سبق له اللعب لـ ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وتمت إعارته أيضًا إلى بايرن ميونخ الألماني.