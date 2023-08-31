الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: أستون فيلا تلقى عرضين للتعاقد مع فيليب كوتينيو

فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو

أشارت تقارير صحفية، إلى تلقي نادي أستون فيلا الإنجليزي، عرضين للحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب “كوتينيو” ضمن صفوف أستون فيلا، منذ انتقاله من فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

فابريزيو رومانو: ريال بيتيس وبشكتاش مهتمان بالتعاقد مع فيليب كوتينيو 


وذكر فابريزيو رومانو، محرر “سكاي سبورتس” المتخصص في ملف الانتقالات، أن ناديي ريال بيتيس الإسباني وبشكتاش التركي تقدما بعرض لأستون فيلا، اليوم، من أجل التوقيع مع فيليب كوتينيو.

 

مسيرة كوتينيو 
وشارك فيليب كوتينيو مع أستون فيلا في 43 مباراة منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 6 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

وأفاد رومانو أن نادي أستون فيلا منفتح على رحيل فيليب كوتينيو في الظروف الحالية للنادي، ولن يواجه النادي أي مشكلة في الموافقة على أحد العرضين.


وأكد رومانو أن الموقف النهائي للصفقة الآن في يد فيليب كوتينيو، وهو الذي سيحسم الفريق الذي سينتقل له بقراره الشخصي.


وبدأ فيليب كوتينيو مسيرته ضمن صفوف نادي فاسكو البرازيلي تحت 17 عامًا وانتقل منه لصفوف نادي إنتر الإيطالي في صيف 2008 وأعير للنادي البرازيل لمدة موسمين ثم عاد لإنتر في 2010 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لنادي إسبانيول الإيطالي في شتاء 2012 ولمدة 6 أشهر وبعد عودته لإنتر في صيف 2012 قضى 6 أشهر مع الفريق ثم انضم لنادي ليفربول الانجليزي في يناير 2013 والذي شهد تألقه وأفضل فترات مسيرته الاحترافية حتى انتقاله لنادي برشلونة في شتاء عام 2018 وبعد عام ونصف مع برشلونة انضم لبايرن ميونخ معارًا لمدة موسم ثم عاد في صيف 2020 وقضى موسم ونصف قبل الانتقال لأستون فيلا في يناير 2022 ثم فعل النادي الانجليزي الشراء في صيف العام نفسه.

ولعب فيليب كوتينيو 470 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 107 أهداف وصنع 79 لزملائه في الفرق التي مثلها.

وعلى مستوى المنتخب البرازيلي، لعب كوتينيو للمراحل العمرية تحت 17 و 20 عامًا، كما لعب 68 مباراة بقميص المنتخب الأول وسجل 21 هدفًا وصنع 11 لزملائه.

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