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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الاتفاق السعودى" يستهدف لم شمل فيليب كوتينيو وستيفن جيرارد

ستيفن جيرارد - فيليب
ستيفن جيرارد - فيليب كوتينيو

أكدت تقارير صحفية، أن نادي الاتفاق السعودي يرغب في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن أسطورة ليفربول ومدرب أستون فيلا السابق، ستيفن جيرارد، سيصبح المدير الفني لـ الاتفاق، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وبحسب شبكة cbssports الأمريكية، فإنه يمكن أن يتم لم شمل جيرارد وكوتينيو في السعودية، حيث يرغب الاتفاق في التعاقد مع كوتينيو، والذي سيسعى أستون فيلا للتخلص منه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن أستون فيلا سيرحب بفرصة بيع كوتينيو البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يتبقى لديه 3 سنوات في عقده مع الفريق، فاللاعب لم يستطع إثبات نفسه بعد تفعيل خيار الشراء في عقده السابق مع برشلونة، عندما كان جيرارد مديرًا فنيًا للفريق.

وذكرت الشبكة أن الاتفاق يأمل في ضم عدد من الأسماء الكبيرة، حيث تم طرح اسم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ أيضًا.

وسبق لـ جيرارد وأن درب كوتينيو في أستون فيلا، بعد أن تزاملا معًا في فريق ليفربول.

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