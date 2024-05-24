أوليفيه جيرو يؤكد اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا بعد يورو 2024

أكد أوليفيه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي، اعتزاله الدولي مع منتخب فرنسا بعد انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

الرحيل عن نادي ميلان في نهاية الموسم الحالي

و قرر جيرو، البالغ من العمر 37 عامًا، الرحيل عن نادي ميلان في نهاية الموسم الحالي، حيث سينضم لفريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم بداية من فصل الصيف.

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال جيرو: "ستكون هذه المسابقة آخر مشاركة لي مع منتخب فرنسا. بالطبع، سأفتقد ذلك كثيرًا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إفساح المجال للشباب، ويجب أن تكون حذرًا من الاستمرار لموسم إضافي. لقد قلت دائمًا إنني سأتوقف عندما يطلب جسدي مني ذلك. أعتقد أن لدي عامين جيدين متبقيين، ولكن بالنسبة للفريق الفرنسي، أعتقد أن هذا سيكون النهاية".

مسيرته الرياضية

وفي مسيرته مع منتخب فرنسا، خاض جيرو 131 مباراة وسجل 57 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لـ "الديوك" متفوقًا على تييري هنري. كما تُوج بطلًا لكأس العالم 2018 في روسيا.

كان جيرو واحدًا من ثمانية مهاجمين تم اختيارهم في القائمة المبدئية للمدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب، للمشاركة في يورو 2024، بجانب كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، وكينغسلي كومان، وماركوس تورام، ورانداك كولو مواني.

وتبدأ فرنسا مشوارها في بطولة يورو 2024، التي وُضعت في المجموعة الثانية، بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو، ومن ثم هولندا بعد أربعة أيام، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات بمواجهة بولندا في 25 من الشهر ذاته.