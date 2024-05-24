الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوليفيه جيرو يؤكد اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا بعد يورو 2024

أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو

أكد أوليفيه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي، اعتزاله الدولي مع منتخب فرنسا بعد انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

 الرحيل عن نادي ميلان في نهاية الموسم الحالي

و قرر جيرو، البالغ من العمر 37 عامًا،  الرحيل عن نادي ميلان في نهاية الموسم الحالي، حيث سينضم لفريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم بداية من فصل الصيف.

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال جيرو: "ستكون هذه المسابقة آخر مشاركة لي مع منتخب فرنسا. بالطبع، سأفتقد ذلك كثيرًا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إفساح المجال للشباب، ويجب أن تكون حذرًا من الاستمرار لموسم إضافي. لقد قلت دائمًا إنني سأتوقف عندما يطلب جسدي مني ذلك. أعتقد أن لدي عامين جيدين متبقيين، ولكن بالنسبة للفريق الفرنسي، أعتقد أن هذا سيكون النهاية".

 مسيرته الرياضية

وفي مسيرته مع منتخب فرنسا، خاض جيرو 131 مباراة وسجل 57 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لـ "الديوك" متفوقًا على تييري هنري. كما تُوج بطلًا لكأس العالم 2018 في روسيا.

كان جيرو واحدًا من ثمانية مهاجمين تم اختيارهم في القائمة المبدئية للمدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب، للمشاركة في يورو 2024، بجانب كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، وكينغسلي كومان، وماركوس تورام، ورانداك كولو مواني.

وتبدأ فرنسا مشوارها في بطولة يورو 2024، التي وُضعت في المجموعة الثانية، بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو، ومن ثم هولندا بعد أربعة أيام، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات بمواجهة بولندا في 25 من الشهر ذاته.

أوليفيه جيرو جيرو ميلان منتخب فرنسا فرنسا كأس أمم أوروبا يورو 2024

مواد متعلقة

الكشف عن الموعد المبدئى لإقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

تشكيل مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا فى نهائى الدورى الأوروبى

أستون فيلا ينهى عقد كوتينيو لصالح انتقاله إلى البرازيل

فينجر يصر على تغييرات جذرية.. هل تعتمد "فيفا" قانونًا جديدًا للتسلل؟

لوكا مودريتش يودع تونى كروس برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

إسماعيل يوسف مديرًا لقطاع الناشئين فى سيراميكا كليوباترا

بالأرقام.. ألقاب وإنجازات ثنائية صلاح وكلوب الملهمة

سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بـ"النيران الصديقة" في دوري نايل

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق هائل داخل منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سيولة مرورية بالطرق والميادين الرئيسية اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية