ماذا قال "كزبرة" عن تريند الفنانة أصالة وما علاقتها بفيلم "الحريفة"؟

احتل اسم مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بسبب فيديوهاته التي ظهر فيها رفقة خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة، وزميله في بطولة فيلم "الحريفة"، وحديثه عن أصالة بشكل مستمر إلى أنه أعلن عن مشاركته لأصالة في أغنية جديدة، ليكون كل ما حدث بمثابة دعاية مجانية لفيلم "الحريفة".

وتحدث "كزبرة" عن تريند الفنانة أصالة، بأنه طبيعي وجاء من القلب، دون قصد أو تعمد، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "إحنا حبينا نظهر للناس الكواليس كان شكلها إيه، وحقيقي كنّا صحاب وأخوات، كأننا متربيين مع بعض وليست المرة الأولى التي نتعاون فيها سويًا، حقيقي كان اختيار موفق من المنتج طارق الجنيني".

وأضاف: "الفنانة أصالة مش زعلانة نهائي، هي عارفة إننا بنتعامل على طبيعتنا وبنهزر، وابنها أخويا بجد، كلنا اخوات، حتي أننا كلنا خارجين في علاقة أخوة مع بعض، وأنا والشباب حياتنا في الفيلم كانت مثلما شاهد الجمهور، وهذا ما أحببنا إظهاره بأن هؤلاء طبيعة "الحريفة"، وهذا يدل على إننا اشتغلنا مع منتج شاطر".

وعن علاقة الفنانة أصالة بفيلم "الحريفة"، هو وجود ابنها ضمن أبطال فيلم "الحريفة"، جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات «كزبرة»، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أحداث فيلم «الحريفة» حول لاعب كرة قدم يُدعى «ماجد»، تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى «سينرجى فيلمز» و«تى فيجن»، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات «كزبرة»، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام «ميدو».