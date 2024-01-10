"كزبرة" عن نجاح فيلم "الحريفة": "ده تكريم ربنا لتعبنا"

أعرب مطرب المهرجانات أحمد خالد خميس الشهير بـ"كزبرة" عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الأول في عالم السينما "الحريفة"، والذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض السينمائي، والمقرر طرحه غدًا في دول الخليج، وحصد حوالي 4 ملايين جنيه، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



وتابع كزبرة في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "الحمد لله النجاح دا بفضل ربنا وإخواتي جمهورنا لولاه مكناش حققنا النجاح دا، وبوجه ليهم الشكر جدًا، ولم أكن أتوقع النجاح بهذه الطريقة والإيرادات تكريم ربنا لتعبنا ومجهودنا وقت الشغل، والفيلم عشان حقيقي وصل للناس".

"الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

‎وتدور أحداث الفيلم حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.