غدًا.. مدحت العدل ومجموعة من نجوم 2023 ضيوف "كلمة أخيرة"

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" يوم غد الثلاثاء، الشاعر والسيناريست د.مدحت العدل مع مجموعة من نجوم 2023 الذين تألقوا في أعمال فنية العام الماضي.

ويحل مدحت العدل والمؤلفة منه القيعي والفنان أحمد داش والفنان محمد فهيم ضيوفًا على البرنامج الذي يعرض في التاسعة والنصف مساء، حيث يتحدث "العدل" في بداية اللقاء عن الجدل الذي أثير حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن.

وينضم للقاء النجوم الشباب الشاعرة الغنائية منه القيعي التي قدمت مجموعة من أنجح الأغاني في 2023 وأحمد داش والذي يتحدث عن الأعمال التي قدمها العام الماضي التي حققت نجاحًا كبيرًا وعن مسرحية "تشارلي" أهم عرض مسرحي قُدم بتوقيع الكاتب مدحت العدل، كذلك يتحدث محمد فهيم عن المسرحية وكيف أن دور تشارلي هو واحد من أهم أدواره.