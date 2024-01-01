رسالة إنجي علاء لجمهورها في رأس السنة: تهنئة وأمنية

هنّأت الكاتبة إنجي علاء، جمهورها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، وذلك من خلال صورة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وكتبت "إنجي" على الصورة التي شاركت بها جمهورها عبر صفحتها قائلًة: "كل سنة وانتوا طيبين ويارب تحققوا السنة دي كل اللي بتحلموا بيه 2024".

وأعلن الفنان يوسف الشريف عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الكاتبه إنجي علاء، عبر تدوينة له لموقع "إكس" تويتر سابقا، الأمر الذي فاجأ الجمهور، خاصة أنه جمع بينهما قصة حب طويلة توجت بالزواج، والإنجاب.

ويجري يوسف الشريف جلسات عمل مع المخرج محمد العدل والكاتبة إنجي علاء للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة، ومسلسل الراكون من بطولة يوسف الشريف، وهو من تأليف الكاتبة إنجي علاء ومن إخراج محمد العدل.

وتواصل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء حاليا كتابة حلقات المسلسل، المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا بين الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، وكانت شركة سينرجي المنتجة للعمل قد طرحت بوستر تشويقيا للمسلسل استعدادًا لبدء تصويره.

وبدأت قصة الحب التي انتهت بالزواج الذي دام لـ14 عامًا، من خلال ندوة تكريم كانت تنظمها المجلة التي ترأس تحريرها إنجي علاء وتأخرت عليه، ومن ثم جمع بينهما عدد من اللقاءات، إلا أنه وقع في حبها سريعًا وطلب منها الارتباط رسميًا.