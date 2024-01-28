الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|إحدى بطلات "بابا جه" تكشف تفاصيل شخصيتها لـ"الدستور"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تعاقدت الفنانة الشابة حور أحمد، على بطولة مسلسل "بابا جه" الفنان أكرم حسني، وبطولة نسرين أمين، الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.


وقالت الفنانة حور أحمد في تصريحات خاصة لـ الدستور: "دوري رحمة في المسلسل كان صدفة ومش صدفة في نفس الوقت في الأول كنت مترشحة لدور نور اللي هي اختي المفروض في المسلسل بس أنا ماروحتش علشان كنت بمتحن، أنا بدرس في أكاديمية الفنون (المعهد العالي للباليه ) في رابعة باليه وأولي إعدادي وچويا اختي كان اختارها خالد مرعي المخرج لدور زينة، وخالد مرعي مخرج عبقري جدًا ولإن الأطفال ٥اخوات فكان بيجمعهم مع بعض كذا مرة علشان يبقي بينهم هارموني ويحسوا كانهم إخوات بجد والمشاهد تطلع بالشكل اللي هو عايزه، فأنا رحت مع جويا ومامي، ولما روحت اختاروني تاني لدور نور، وبعدين كلمونا في التليفون بلغونا أن المخرج خالد اختارني لدور رحمة مش نور".


وأضافت: "وبعتولي الاسكريبت ولما  جويا كانت بتقرأ الاسكريبت لدورها زينة كنت قرأته معاها وحبيت اوي شخصية رحمة وطبعا فرحت جدا بالدور دا، قعدت اذاكر الدور وكنت بتناقش مع المخرج خالد في أبعاد الشخصية وإزاي تتكلم مثلا في موقف كذا او كذا وهو بيساعدني جدا كمان الفنان أكرم حسني ومحمود البزاوي ساعدوني".

وأكدت: "اللوكيشن حلو اوي ومبسوطة بالشغل معاهم واستفدت جدا من خبرتهم كانوا بيعاملوني علي إني كبيرة وبتناقش في المشهد ونعمل بروفة كتير، كمان شركة الإنتاج ميديا هب  سعدي جوهر كان جايبلنا أكتينج كوتش علشان تساعدنا في تكوين فكرة كاملة عن الشخصية  ده غير مساعدين الإخراج اللي كمان كانوا طول الوقت معانا"، واختتمت حديثها: "التجربة حلوة اوي بالنسبالي".

مسلسل “بابا جه”


مسلسل "بابا جه" تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر، وبطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وأحداث العمل مأخوذة عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابه نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.

مسلسل “بابا جه” مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ بابا جه أكرم حسني بابا جه إحدى بطلات بابا جه تكشف تفاصيل شخصيتها لـ الدستور

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