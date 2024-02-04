الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن عن آخر موعد للتقديم بوظائف التربية والتعليم 2024

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها 2 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم يوم 18 من ذات الشهر.

وأوضح الجهاز المركزي، أن آخر موعد للتقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 سيكون يوم 15 فبراير الجاري، بعد تم مد الفترة التي كانت انتهت في يوم 31 من شهر يناير الماضي، كما يُمكن للأشخاص التقديم في وظائف التربية والتعليم، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف التربية والتعليم 2024

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024 التي يجب استيفاؤها حتى يتم التقديم بشكل صحيح، جاءت كالآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

2- صورة من شهادة التخرج.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG».

5- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

6- إيصال الإيداع البنكي.

7- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

وظائف الأوقاف والبيئة وهيئة الأبنية التعليمية 

من جهة أخرى،  أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات على أن يفتح باب التقديم بها لاحقًا، ومن هذه الجهات وزارتي الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأكد "الشيخ" أنه من المقرر أن يتاح التقديم في مسابقتي شغل وظائف أئمة وعمال ومعلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والأشخاص دون سن 40 عامًا.

ونوه إلى أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جدًا؛ إذ بلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل 95430 متقدمًا.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور صالح الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، وحضور النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس وكيلا اللجنة، إذ استعرض جهود الجهاز في مجال التحول الرقمي وما تم إنجازه في هذا الصدد، والتي أسفرت عن بدء عمل الجهاز يوم واحد من المنزل أسبوعيًا، بدء من 12 سبتمبر الماضي، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ والذي جاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة لاب توب أو تابلت وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.

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