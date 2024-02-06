الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024

بوابة الازهر الشريف
بوابة الازهر الشريف

ارتفع معدل البحث عن رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من الطلاب الأزهريين وأولياء أمورهم وذلك تزامنًا مع بدء الاعلان عن نتائج الامتحانات في مختلف الصفوف الدراسية. 

ونتيجة لما سبق ذكره، يقدم موقع "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن رابط بوابة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات 2024.

رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024 

يمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات الازهرية 2024 برقم الجلوس إلكترونيًا من خلال عدد من الخطوات الآتية:

اولًا: يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للدخول اضغط هنـــا 

ثانيًا: يقوم المستعلم باختيار الصف الدراسي الذي يريد نتيجته 

ثالثًا: تسجيل بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك

رابعًا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب 

خامسًا: يضغط المستعلم على عرض النتيجة

بوابة الأزهر.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

توزيع درجات الترم الأول للصف السادس الإبتدائى الأزهرى 2024

مجموع درجات مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

مجموع درجات مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.

مجموع  مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

مجموع  مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

 مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

الأزهر بوابة الازهر الشريف بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024 الصفوف الدراسية

مواد متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس