ارتفع معدل البحث عن رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من الطلاب الأزهريين وأولياء أمورهم وذلك تزامنًا مع بدء الاعلان عن نتائج الامتحانات في مختلف الصفوف الدراسية.

ونتيجة لما سبق ذكره، يقدم موقع "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات عن رابط بوابة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات 2024.

رابط بوابة الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات الازهرية 2024 برقم الجلوس إلكترونيًا من خلال عدد من الخطوات الآتية:

اولًا: يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للدخول اضغط هنـــا

ثانيًا: يقوم المستعلم باختيار الصف الدراسي الذي يريد نتيجته

ثالثًا: تسجيل بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك

رابعًا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

خامسًا: يضغط المستعلم على عرض النتيجة

توزيع درجات الترم الأول للصف السادس الإبتدائى الأزهرى 2024

مجموع درجات مادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 50 درجة

مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

مجموع درجات مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية نحو 25 درجة

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.

مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.