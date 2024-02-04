ارتفع السؤال عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ونتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، على محركات بحث جوجل من أولياء الأمور والطلبة الازهريين، وذلك تزامنًا مع إعلان نتائج الامتحانات في مختلف الصفوف الدراسية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد اعلن في وقت سابق، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للفصل الدراسي الأول، سيتم اعلانها ونشرها عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية، من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات.

رابط بوابة الأزهر..نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ونتيجة لما سبق ذكره ينشر موقع "الدستور" رابط بوابة الأزهر الشريف للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وللحصول على الرابط والخطوات اتبع الخطوات التالية:

اولًا: يقوم المستعلم سواء الطالب أو ولي الأمر بالدخول على بوابة الأزهر الشريف للدخول اضغط هنـــا

ثانيًا: يختار المستعلم ايقونة "نتائج الامتحانات"

ثالثًا: يقوم المستعلم باختيار ايقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية"

رابعًا: يقوم المستعلم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

خامسًا: يضغط المستعلم على زر "عرض النتيجة"

كيفية توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.

-مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

-مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

-مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

-مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.