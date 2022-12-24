أستاذ أوبئة يكشف أهمية إطلاق الدولة التطعيم ضد السعال الديكى للأطفال

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، إن "اللقاح السداسي"، لتطعيم الأطفال ضد السعال الديكي، والذي أعلنت عنه الدولة مؤخرًا يأتي من باب الحماية المبكرة للأطفال.

الهدف من اللقاحات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلاميين ريهام السهلي، وشادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان لدينا التطعيم الثلاثي والخماسي، والسداسي محاولة لتطوير اللقاحات لحماية الأطفال من فيروسات كثيرة في سن مبكرة مثل السعال الديكي.

وأكد أن هناك توعية من الناس حول أهمية اللقاحات، لأنها تمنح الطفل مناعة وتحفز أجسادهم بأن تكون مجهزة وقت حدوث أي عدوى، مثل تطعيمات شلل الأطفال والذي قضينا عليه في مصر، وتطعيمات السعال الديكي وغيرها من التطعيمات التي يتلقاها الطفل منذ اليوم الأول لولادته.

وأوضح أنه تمت الإشادة من منظمة الصحية العالمية أكثر من مرة بتطعيمات الأطفال وتوجد تغطية لكل الوحدات في مصر بالقرى والنجوع، ومن حيث التوعية جهود الدولة تصل للجميع.