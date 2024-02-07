الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| كواليس مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة (صور)

أبطال مسلسل بيت الرفاعي
أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل “بيت الرفاعي” تصوير مشاهدهم لعرض المسلسل ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان أمير كرارة، ويشاركه عدد كبير من نجوم الفن.

وينشر “الدستور” صور كواليس مسلسل “بيت الرفاعي” ويظهر فيها الفنان أمير كرارة رفقة الطفل يوسف صلاح، الشهير بـ"زيكو"، ومع الفنان محمد لطفي، والذي ظهر بينهم المحبة والتعاون، وسيتم عرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يتناول النص قصة درامية تدور في إطار شعبي، حيث يتناول عدة قصص مختلفة من ضمنها فكرة تجارة الآثار وغيرها. ورغم كل هذا التشويق، تظهر ميرنا جميل في الأحداث، حيث تقدم دور كوافيرة. ومع ذلك، كان معرفة كرارة بها عبر الصدفة سببًا في تغيير حياته.

صناع وأبطال مسلسل بيت الرفاعي 

ويشارك فى بطولة "بيت الرفاعى" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام أمير كرارة، وفى مقدمتهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، صبري عبد المنعم، محمد لطفى، والطفل يوسف صلاح، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ويظهر معظم نجوم المسلسل بـ لوك جديد سيكون مفاجأة للجمهور فى مقدمتهم النجم سيد رجب، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والفنانة رحاب الجمل.

ويضم مسلسل "بيت الرفاعي" الكثير من النجوم والفنانين، ولكل منهم خط درامي أساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة التي كتبها المؤلف بيتر ميمي، برفقة الكاتب هند عبدالله والكاتبة عمرو أبو زيد، ويتم من خلال كل شخصية رئيسية مناقشة احدى القضايا المهمة في المجتمع، خلال أحداث 30 حلقة تحمل الكثير من المفاجآت دون مط أو تطويل. 

أبطال وصن اع مسلسل “بيت الرفاعي” مسلسل “بيت الرفاعي” “بيت الرفاعي الماراثون الرمضاني 2024 الفنان امير كرارة

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