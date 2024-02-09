الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تعلن طقس غد السبت وتحذر من يومي الإثنين والثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت الموافق 10 يناير، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا السبت، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، دافئًا على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تغير حالة الطقس لمدة 48 ساعة، إذ تشهد البلاد فرصًا لـ سقوط أمطار بداية من الإثنين المقبل حتى الأربعاء 14 فبراير الجاري، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لتنبؤات الأرصاد الجوية.

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نشاط للرياح

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أوضحت الأرصاد بأنَّ يسود نشاط نسبى للرياح على غرب البلاد، كما تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر  إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس والتغيرات الجوية على مدار اليوم على كافة أنحاء الجمهورية:

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