السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادًا للصوم والعمل.. اعرف حالة طقس أول يوم رمضان عام 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

تصدر السؤال عن طقس أول يوم رمضان عام 2024، وذلك للاستعداد لهذا اليوم والتحضر له لا سيما أنه الطقس يؤثر على حالة الصائم سواء كان برد أو طقس حار في التيسير على الصوم، يعد شهر رمضان من أكثر المناسبات التي تشغل اهتمام المواطنين والبحث عن موعدها، حيث ارتفعت معرفة موعد شهر رمضان 2024 العام المقبل. يعتبر شهر رمضان من الأشهر التي لها طابع روحاني خاص ومقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

طقس أول يوم رمضان عام 2024

أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى حالة الطقس المتوقعة مع بداية شهر رمضان 2024.

وفي تصريحاتها التلفزيونية، أوضحت غانم أن الأجواء الشتوية ستستمر مع دخول شهر رمضان 2024، متوقعة سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

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وحذرت من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءًا من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الخميس، مشيرة إلى وصول كتل هوائية من البحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي سيؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار 3 إلى 4 درجات.

موعد أول يوم رمضان عام 2024

موعد شهر رمضان في عام 2024 يصادف نهاية عام 2023 وبداية عام 2024. وفقًا للتقويم الميلادي، فإن الإثنين 11 مارس 2024 سيكون أول أيام شهر رمضان، ومدته ستكون 30 يومًا. وبالتالي، يبقى حوالي 4 أشهر و14 يومًا على بداية شهر رمضان 2024 لأداء فريضة الصوم.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم 2024 

  • اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.
  • اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.
  • اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا.
  • اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.
  • أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام  والإكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم

العد التنازلي| موعد بداية شهر رمضان 2024 ورسائل التهنئة بقدومه

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