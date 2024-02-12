الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: مصر التزمت بثوابت القانون الدولي منذ بداية الأزمة في غزة

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مصر التزمت منذ بداية هذه الأزمة بكل ثوابت القانون الدولي، واحترام العلاقات الدولية، مؤكدًا أن ما قدمته مصر يعرفه العالم كله على المستوى الإنساني والسياسي والدبلوماسي.

وأضاف السعيد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر منذ اليوم الأول انخرطت في مفاوضات من أجل التوصل لتهدئة ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والعالم كله يدرك من يضع العراقيل أمام التوصل لهذه التهدئة، ويصدر المواقف المتعنتة لعدم القبول بأي إجراءات تفضي إلى وقف إطلاق النار.

ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة طبيعية لهذا التعنت الإسرائيلي

ونوّه مدير تحرير جريدة الأخبار، بأن ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة طبيعية لهذا التعنت الإسرائيلي، وهذا الجنون والرغبة العارمة في القتل وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ودفع الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، وحالة تدمير كاملة لجميع مرافق القطاع.

وأوضح، أن مدينة رفح الآن يحتمي بها أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في ظروف قاسية دون دخول كميات وافية من المساعدات، وإصرار على ارتكاب جريمة ومذبحة كبرى ترتب لها قوات الاحتلال منذ البداية.

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