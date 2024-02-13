أردوغان: الحكومة التركية واجهت تحديات كبيرة وبذلنا جهودًا لحلها

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة التركية واجهت تحديات كبيرة وبذلت جهودًا لحلها.

وأضاف "أردوغان"، خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات بالإمارات، اليوم: إننا حققنا نجاحات عديدة بإسطنبول تحولت إلى مسيرة سياسية ناجحة.

تحقيق الاستراتيجية التركية فى المئوية الجديدة

وأوضح الرئيس التركي أن هناك استعدادا للانتخابات المحلية بتقديم الخدمات للشعب التركي.

وتابع: "نعمل على تحقيق الاستراتيجية التركية في المئوية الجديدة، ونعيش حاليًا مرحلة تمتلئ بالتحديات والاشتباكات في المنطقة".