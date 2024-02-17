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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الجورنالجى".. اليوم ذكرى وفاة أستاذ الصحافة المصرية محمد حسنين هيكل

الراحل محمد حسنين
الراحل محمد حسنين هيكل

تحل اليوم ذكرى وفاة الراحل محمد حسنين هيكل الذي حفر اسمه في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، وأصبح أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين.

قضى "هيكل" سبعين عامًا صحفيًا وكاتبًا ومحللًا وشاهدًا على التاريخ، ورحل عن عالمنا في 17 فبراير 2016 عن عمرًا ناهز الـ93 عامًا.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "الجورنالجي أستاذ الصحافة المصرية.. محمد حسنين هيكل".

مراسل حربى لتغطية أشرس معارك الحرب العالمية الثانية 

ولد "هيكل" في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1923 بقرية بسوس بمحافظة القليوبية، وتلقى تعليمه في القاهرة، حيث بدأت دراسته بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر، والتحق بجريدة "الإيجيبشان جازيت" وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث، ثم انتقل إلى القسم الألماني.

عمل حسنين هيكل مراسلًا حربيًا لتغطية أشرس معارك الحرب العالمية الثانية، ثم عمل في مجلة "روزاليوسف" ابتداءً من عام 1944 ثم انتقل في عام 1947 للعمل بصحيفة "أخبار اليوم"، ومن بعدها التحق بمجلة "آخر ساعة" عام 1952، وتولى رئاسة تحريرها وعمره 29 عامًا.

الصحفى الأكثر قربًا من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

كان محمد حسنين هيكل الصحفي الأكثر قربًا من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفي عام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة "الأهرام"، وكان أول مقالاته في زاوية "بصراحه" واستهدف أن يقود الأهرام للتحول إلى مؤسسة، وأنشأ عددًا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.

شارك "هيكل" في الحياة السياسية، وتم تعيينه وزيرًا للإعلام لعام 1970، وأضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين في غياب وزيرها الأصلي محمود رياض.

مؤرخ للتاريخ العربى الحديث

يعد محمد حسنين هيكل مؤرخًا للتاريخ العربي الحديث، خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، بجانب أنه يعد إحدى ظواهر الثقافة العربية في القرن العشرين، وقام بتسجيل سلسلة من البرامج التاريخية.

محمد حسنين هيكل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل أستاذ الصحافة المصرية الجورنالجي

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