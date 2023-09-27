الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: رقمنة التعليم تتماشى مع التطور العالمى

التعليم قاطرة أساسية
التعليم قاطرة أساسية للتنمية

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن رقمنة التعليم والاقتصاد والإنتاج هي عوامل مختلفة تتماشى من التطور العالمي والتماشي مع تكنولوجيا ونظم المعلومات في اتخاذ القرارات. 

التعليم قاطرة أساسية للتنمية 

وأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن العشر سنوات الماضية كما عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي فترة تحول من اقتصاد إلى اقتصاد، من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد رقمي، ومن اقتصاد مبني على العوامل التقليدية إلى اقتصاد مبني على المعرفة، وهنا تأتي أهمية التعليم باعتبار أن التعليم هو القاطرة الأساسية للتنمية، وعليه فقد انتقلت استراتيجية التعليم من التعليم إلى التعلُّم، وبالتالي أصبحت هناك تنمية في المهارات.

وأشار إلى أن تنمية المهارات في ضوء العولمة تحتاج إلى التواصل مع العالم الخارجي، بمعنى أن يعتمد التعليم ويتواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي كان هناك تصحيح يتم من خلال عوامل رقمية وبالتالي يعطي عدالة وشفافية أكثر.

تطوير التعليم إستراتيجية تطوير التعليم التنمية الرئيس السيسي رقمنة التعليم

الأكثر قراءة

ننشر صورة المتهم باطلاق الرصاص على موظفة الآثار بجامعة القاهرة

مأموريات للقبض على المتهم بإنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

الأهلى يواجه سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى

تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم