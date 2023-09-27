خبير اقتصادى: رقمنة التعليم تتماشى مع التطور العالمى

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن رقمنة التعليم والاقتصاد والإنتاج هي عوامل مختلفة تتماشى من التطور العالمي والتماشي مع تكنولوجيا ونظم المعلومات في اتخاذ القرارات.

التعليم قاطرة أساسية للتنمية

وأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن العشر سنوات الماضية كما عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي فترة تحول من اقتصاد إلى اقتصاد، من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد رقمي، ومن اقتصاد مبني على العوامل التقليدية إلى اقتصاد مبني على المعرفة، وهنا تأتي أهمية التعليم باعتبار أن التعليم هو القاطرة الأساسية للتنمية، وعليه فقد انتقلت استراتيجية التعليم من التعليم إلى التعلُّم، وبالتالي أصبحت هناك تنمية في المهارات.

وأشار إلى أن تنمية المهارات في ضوء العولمة تحتاج إلى التواصل مع العالم الخارجي، بمعنى أن يعتمد التعليم ويتواصل مع العالم الخارجي، وبالتالي كان هناك تصحيح يتم من خلال عوامل رقمية وبالتالي يعطي عدالة وشفافية أكثر.