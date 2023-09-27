الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الرئيس السيسى أعاد العصر الذهبى للاهتمام بالمعلم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الكاتب الصحفي، محمد الجالي، إن اهتمام الدولة المصرية بالمعلم ، والتأكيد على مهمة المعلم الخطيرة في بناء الإنسان المصري، كما جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، وتدريب المعلمين في الأكاديمية العسكرية، يسهم بشكل كبير في بلورة واجب المعلم وصقل مهمته وشخصيته، يؤكد أن الدولة المصرية دولة شابة، وعندما تقدم مثل هذا النموذج  للعالم فإنها تستثمر في العقول، مؤكدًا أن التعليم والثقافة أهم ما تستثمر فيه الدولة المصرية بعد عام 2014م. 

الاهتمام بمنظومة التعليم 

وأضاف "الجالي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه قبل عام 2014، كنا نشهد حالة من تجريف العقول، وخلو من قيادات الصف الثاني والثالث، بالإضافة إلى وجود أزمة كوادر قبل عام 2011م  وما تلاها من أحداث، مؤكدًا أنه بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانه بهذه القدرات الهائلة تم تمكين الشباب والبحث عن هذه العقول، فأصبحت هناك أكاديميات للتدريب وخطط للتطوير واجتماعات دائمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسئولين عن العملية التعليمية والثقافية.

وأشار إلى أنه نتجت مخرجات عن كل هذه الخطوات، منها ما يتعلق بتطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية والاهتمام بالمعلم، وقد فطنت القيادة السياسية في هذا العصر إلى أن المعلم هو أساس منظومة التعليم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد العصر الذهبي للاهتمام بالمعلم. 

محمد الجالي تطوير التعليم الاهتمام بالمعلم الرئيس السيسي إستراتيجية تطوير التعليم

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