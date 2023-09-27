المقرر السابق لـ"القومى للسكان": التعليم أحد الحلول المطروحة للتعامل مع المشكلة السكانية

أوضح الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر السابق للمجلس القومي للسكان، تفاصيل جهود الدولة المصرية في مجال تطوير قطاع التعليم، قائلًا: "إن إنشاء 17 جامعة تكنولوجية و100 مدرسة مميزة جديدة، إلى جانب إقرار 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لمبادرة دعم المبتكرين كلها إجراءات اتخذتها الدولة المصرية بالأمس بتوجيهات رئاسية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي كلها إجراءات يمكنها أن تخفف من وطأة التحديات التي تواجه الدولة في مسيرتها لتطوير العملية التعليمية في مصر".

دعم سياسي مستمر وغير مسبوق

وأضاف الشيتاني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كان واضحًا كما كان في الصميم، لافتًا إلى أن أهم ما يميز الفترة السابقة هو الدعم السياسي المستمر وغير المسبوق، من خلال تحديد المسار والتحذيرات والتنبيهات التي تتجه جميعها نحو هدف واحد، وهو تحسين حياة المواطن المصري.

وأشار إلى أن من يتحدث عن معاناة المواطن، هو رئيس الجمهورية نفسه، حيث يوجد مشكلة متشعبة منها التعليم، مؤكدًا أن التعليم هو أحد الحلول المطروحة للتعامل مع المشكلة السكانية التي لا بد من ذكرها وربطها بالتنمية.