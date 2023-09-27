الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الزيادة السكانية تؤثر على كل أشكال التنمية فى مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

 قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن حجم ما تم إنفاقه على قطاع التعليم خلال العشر سنوات الماضية تريليون و300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا رقم كبير جدًا.

أحمد يعقوب: مصر تزيد 2.5 مليون مواطن سنويًا

وأضاف يعقوب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هذا الإنفاق الكبير على التعليم قابله الزيادة السكانية، موضحًا أن مصر تزيد سنويًا بمعدل 2.5 مليون مواطن، أي على مدار العشر سنوات الماضية مصر زادت 25 مليون مواطن.

وأكد أن ذلك يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية الاقتصادية؛ لأن هناك 750 ألف طالب يلتحقون بالتعليم كل عام و60 ألف مدرسة موجودة في جميع أنحاء الجمهورية و25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.

وتابع: "حجم مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 بلغ 230 مليار جنيه، وهذا رقم كبير جدًا بزيادة حوالي 7% عن العام الماضي".

واستكمل: "كذلك مخصصات قطاع الصحة بالموازنة بلغت 397 مليار جنيه"، مؤكدًا أن جهود تنظيم معدل الزيادة السكانية ورفع وعي المواطن أمر مهم جدًا في بناء الإنسان المصري القادر على فهم التحديات التي تواجه التنمية في مصر ومنها الزيادة السكانية.

التعليم الزيادة السكانية قطاع التعليم التنمية في مصر اكسترا نيوز الكاتب الصحفي أحمد يعقوب

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: المشروعات القومية والطرق ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية

"الإحصاء": الزيادة السكانية تلتهم نصيب الفرد من مياه النيل خلال 10 سنوات

عماد الدين حسين: الزيادة السكانية تمثل عائقًا شديدًا على التنمية المصرية

الأكثر قراءة

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

ننشر صورة موظفة الآثار بجامعة القاهرة بعد مقتلها بـ4 رصاصات

فتاة مصر الجديدة "نيرة أشرف بـ عمارات العبور".. التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء على يد خطيبها

أرملة الشهيد أحمد حمدى لـ"الدستور": قبل رحيله ودّعنا كأنه يشعر بقرب النهاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم