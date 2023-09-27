كاتب صحفى: الزيادة السكانية تؤثر على كل أشكال التنمية فى مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن حجم ما تم إنفاقه على قطاع التعليم خلال العشر سنوات الماضية تريليون و300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا رقم كبير جدًا.

أحمد يعقوب: مصر تزيد 2.5 مليون مواطن سنويًا

وأضاف يعقوب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هذا الإنفاق الكبير على التعليم قابله الزيادة السكانية، موضحًا أن مصر تزيد سنويًا بمعدل 2.5 مليون مواطن، أي على مدار العشر سنوات الماضية مصر زادت 25 مليون مواطن.

وأكد أن ذلك يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية الاقتصادية؛ لأن هناك 750 ألف طالب يلتحقون بالتعليم كل عام و60 ألف مدرسة موجودة في جميع أنحاء الجمهورية و25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.

وتابع: "حجم مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 بلغ 230 مليار جنيه، وهذا رقم كبير جدًا بزيادة حوالي 7% عن العام الماضي".

واستكمل: "كذلك مخصصات قطاع الصحة بالموازنة بلغت 397 مليار جنيه"، مؤكدًا أن جهود تنظيم معدل الزيادة السكانية ورفع وعي المواطن أمر مهم جدًا في بناء الإنسان المصري القادر على فهم التحديات التي تواجه التنمية في مصر ومنها الزيادة السكانية.