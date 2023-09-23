السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: المشروعات القومية والطرق ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية في مصر كانت ضرورة حتمية بسبب الزيادة السكانية، وشهدنا عملية بناء قوية في آخر 8 سنوات ومشروعات قومية واستثمارات بتكلفة بـ8 تريليونات جنيه.

وأضاف “غنيم” خلال حوار له عبر برنامج “8 الصبح” والمذاع علي فضائية "dmc"، أن الزيادة السكانية مع تدهور الخدمات الطرق والنقل والمواصلات كانت تطالب المشروعات القومية من الطرق والكباري، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود الشعب لبناء الجمهورية الجديدة.

كيف ساهمت المشروعات القومية العملاقة في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية؟

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر زودت شبكة الطرق بـ 7 آلاف كليو متر ورفعت كفاءة 10 آلاف كليو متر من الطرق، وإنشاء أكثر من ألف كباي وأنفاق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر منطقة جاذبة للاستثمارات سواء الأجنبي أو المحلي، والاستثمار هو الطريق الوحيد للنمو الاقتصادي والتنمية.

خبير الاقتصادي المشروعات القومية مصر الزيادة السكانية الطرق و الكباري استثمارات

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