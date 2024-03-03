الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز

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الأمين العام المساعد بالجامعة العربية: موقفنا راسخ تجاه القضية الفلسطينية

مؤتمر مارلوج 13 بالإسكندرية
مؤتمر مارلوج 13 بالإسكندرية

قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على بن إبراهيم المالكي، إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 يعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات يمر بها العالم، مؤكدًا الموقف الراسخ لجامعة الدول العربية بشأن دعم القضية الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.


جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 التي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

وأضاف "المالكي" أن تلك الظروف التي يمر بها العالم تلقي بظلالها على المنطقة العربية ومن بين هذه الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تلك التحديات أدت إلى تهديدات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار وتهديد الإمدادات في السوق الدولية، وتباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحدث تراجع في النمو العالمي بـ4 تريليونات دولار حتى 2026.


وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، إنه رغم أن منطقتنا العربية كانت معبرًا للتجارة الدولية، ومع ظهور التجارة الإلكترونية تغيرت الصورة، لافتًا إلى أن القمم العربية أكدت أهمية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا لتفعيل التكامل التجاري العربي.

وأضاف "المالكي" أن صناعة النقل البحري واللوجستيات لتحقيق هذا الهدف وهو التكامل التجاري العربي، مشددًا على أن النقل البحري هو العمود الفقري وشريان التجارة العالمي، وقال إن تطوير هذه الصناعة من شأنه إحداث تأثير إيجابي على اقتصاديات هذه الدول.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير- وزير النقل،  الفريق أسامة ربيع- رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور إسماعيل عبدالغفار-  رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية، ماكسيمو ميجيا- رئيس الجامعة البحرية الدولية مالمو، ولفيف من مديري وممثلي الموانئ والشركات العربية والأجنبية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.

جامعة الدول العربية مارلوج 13 دعم القضية الفلسطينية الحرب الروسية الأوكرانية السوق الدولية

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