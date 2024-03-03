الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستشار وزير الزراعة: نجاح غير مسبوق لمعرض خير مزارعنا لأهالينا

مزارعنا لأهالينا
مزارعنا لأهالينا

في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن البسيط، انطلق معرض خير مزارعنا لأهالينا، تحت شعار مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، الذي يقام هذا العام بالمعرض الدائم للزهور خلف البنك الزراعي في الدقي، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة ١٠ صباحًا الساعة ١٠ مساءً.

الهودي150 والجاكت 200.. إقبال كبير على تصفيات الشتوي بسوق الجمعة (فيديو)

بائع أعلام بسوق الجمعة: "هوزع العلم ببلاش لو المنتخب فاز ببطولة مع حسام حسن"

المكرونة بـ9.5 والزيت بـ90.. تفاصيل أسعار منتجات معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر

إقبال كبير فى أول أيام افتتاح منفذ "أهلًا رمضان" الرئيسى بأرض المعارض (صور)

السودانى 300 والبلدى 320.. إقبال كبير على اللحوم فى "أهلًا رمضان" بأرض المعارض

وزير التموين يتفقد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بأرض المعارض (فيديو)

تستقبل الجمهور غدًا.. "مدبولى" يفتتح المعرض الرئيسى لـ أهلًا رمضان بمدينة نصر

قبل حلول رمضان.. سر زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية (صور)

جيران محمد عوض في ذكرى وفاته: "زملكاوي متعصب.. وأبناؤه يحتفظون بشقته "

الكيلو بألف جنيه.. تجار بن يكشفون الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعاره

 

تقابلت «الدستور» مع الدكتور سعيد الصالح، مستشار وزير الزراعة والمنسق العام لمعرض خير مزارعنا لأهالينا، حيث قال «كل عام والشعب المصري جميعًا بخير، المعرض هذا العام شهد اقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في يومه الأول، وهذا إن دل علي شيء، يدل على ثقة المواطنين في منتجات وزارة الزراعة، والحمد لله حققنا نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة، وهذا العام نطرح عددًا من المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلي ٥٠٪؜ مقارنة بأسعار السوق، ونوفرها بكميات كبيرة تغطي احتياجات أي عدد من المواطنين، لذلك نطمئنهم من خلالكم، ونؤكد لهم أن جميع المنتجات متوفرة طوال أيام المعرض وخلال شهر رمضان، ولا داعي للتكالب عليها وإحداث زحام غير مبرر، حتي لا تعطي فرصة لجشع التجار في استغلال الفرصة، والحصول علي منتجات بأسعار خاصة للمواطن فقط، وفي النهاية نؤكد أن  جميع السلع الأساسية متوفرة، سواء سكر أو زيت أو أرز وبأسعارها الرسمية".

ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة، سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية. وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تنسيقًا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين.
من جهته صرح السيد القصير، وزير الزراعة، بأن افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ستقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة، لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.


وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضًا من الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 274 منفذًا ثابتًا، بالمحافظات، وتم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.  ووجه القصير باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الأسواق، فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض، مؤكدًا  توافر جميع السلع، مناشدًا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.

الدولة مزارعنا لأهالينا خير مزارعنا لأهالينا الغلاء ضد الغلاء

مواد متعلقة

الهودي150 والجاكت 200.. إقبال كبير على تصفيات الشتوي بسوق الجمعة (فيديو)

بائع أعلام بسوق الجمعة: "هوزع العلم ببلاش لو المنتخب فاز ببطولة مع حسام حسن"

المكرونة بـ9.5 والزيت بـ90.. تفاصيل أسعار منتجات معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر

إقبال كبير فى أول أيام افتتاح منفذ "أهلًا رمضان" الرئيسى بأرض المعارض (صور)

السودانى 300 والبلدى 320.. إقبال كبير على اللحوم فى "أهلًا رمضان" بأرض المعارض

وزير التموين يتفقد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بأرض المعارض (فيديو)

تستقبل الجمهور غدًا.. "مدبولى" يفتتح المعرض الرئيسى لـ أهلًا رمضان بمدينة نصر

قبل حلول رمضان.. سر زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين