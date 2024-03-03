مستشار وزير الزراعة: نجاح غير مسبوق لمعرض خير مزارعنا لأهالينا

في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن البسيط، انطلق معرض خير مزارعنا لأهالينا، تحت شعار مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، الذي يقام هذا العام بالمعرض الدائم للزهور خلف البنك الزراعي في الدقي، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة ١٠ صباحًا الساعة ١٠ مساءً.

تقابلت «الدستور» مع الدكتور سعيد الصالح، مستشار وزير الزراعة والمنسق العام لمعرض خير مزارعنا لأهالينا، حيث قال «كل عام والشعب المصري جميعًا بخير، المعرض هذا العام شهد اقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في يومه الأول، وهذا إن دل علي شيء، يدل على ثقة المواطنين في منتجات وزارة الزراعة، والحمد لله حققنا نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة، وهذا العام نطرح عددًا من المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلي ٥٠٪؜ مقارنة بأسعار السوق، ونوفرها بكميات كبيرة تغطي احتياجات أي عدد من المواطنين، لذلك نطمئنهم من خلالكم، ونؤكد لهم أن جميع المنتجات متوفرة طوال أيام المعرض وخلال شهر رمضان، ولا داعي للتكالب عليها وإحداث زحام غير مبرر، حتي لا تعطي فرصة لجشع التجار في استغلال الفرصة، والحصول علي منتجات بأسعار خاصة للمواطن فقط، وفي النهاية نؤكد أن جميع السلع الأساسية متوفرة، سواء سكر أو زيت أو أرز وبأسعارها الرسمية".

ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة، سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية. وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تنسيقًا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

من جهته صرح السيد القصير، وزير الزراعة، بأن افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ستقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة، لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.



وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضًا من الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 274 منفذًا ثابتًا، بالمحافظات، وتم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة. ووجه القصير باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الأسواق، فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض، مؤكدًا توافر جميع السلع، مناشدًا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.