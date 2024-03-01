الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بائع أعلام بسوق الجمعة: "هوزع العلم ببلاش لو المنتخب فاز ببطولة مع حسام حسن"

بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة

توافد صباح اليوم عدد كبير من البائعين والمواطنين على منطقة السيدة عائشة، لحضور سوق الجمعة الذي يقام كل أسبوع في حي الخليفة، خاصةً في شارع التونسي، ومن بين هؤلاء التجار، تقابلنا مع أحد البائعين الذي يقوم ببيع علم مصر، ويدعى عم ناصر.

وقال عم ناصر: "أحضر إلى السوق منذ عشرون عامًا، وأقوم ببيع العلم ب 40 جنيهًا، وفي مباريات منتخب مصر يصل سعره إلى 50 و60 جنيهًا، أتمنى أن يحقق المنتخب بطولة مع حسام حسن المدير الفني الجديد، والتألق في كأس العالم والوصول للأدوار النهائية، وإذا حدث ذلك، سأوزع الأعلام على الجمهور مجانًا، خاصةً أن المنتخب يملك كوكبة من النجوم في الوقت الحالي، في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. ربنا يوفقهم ويرزقنا جميعًا".

سوق الجمعة بالسيدة عائشة

ويعد سوق الجمعة واحدًا من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، معروف ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات. كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
بائع أعلام بسوق الجمعة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة منطقة السيدة عائشة شارع التونسي كأس العالم مباريات منتخب

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