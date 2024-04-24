الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو بالشيوخ: ذكرى تحرير سيناء ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وللقادة والضباط وضباط الصف والعسكريين والجنود بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى نستلهم منها كل معاني الإصرار والتضحية والتحدي من أجل تراب هذا الوطن الغالي.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الذكرى ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى كملحمة بطولية عسكرية ودبلوماسية لاسترداد التراب الوطنى واعلاء الكرامة والسيادة الوطنية التي لاتقهر.

 زرعت بداخل المصريين عزيمة صلبة

ولفت عبد العزيز إلى أن ذكرى تحرير سيناء تأتي هذا العام في ظل تحديات كبيرة تواجة الوطن، وتحتم علينا الاصطفاف الوطنى، موضحا بأن تحرير سيناء زرعت بداخل المصريين عزيمة صلبة لمواجهة التحديات، تتجدد كل عام نؤمن من خلالها بأن أرض الفيروز والتى روت رمالها بدماء الشهداء ستظل تزهر بشجرة التنمية والاستقرار والامل، لتظلل سماء الوطن بالعزيمة والإصرار والتحدي.

وتابع طارق عبد العزيز بأن الرئيس السيسي قدم إلى سيناء مالم يقدمه أحد من تنمية حقيقية، باتت من خلالها ارض الفيروز عصيه علي كل معتدى، وجيش قوى جسور يحمي الأرض والعرض، واردة حقيقية غيرت الواقع الي مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

 

وكان قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

جاء ذلك بحسب بيان، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

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