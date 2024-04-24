الأربعاء 24 أبريل 2024
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مصر

وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج وتؤكد: 28 أبريل الجارى نهاية "مبادرة السيارات"

جريدة الدستور

استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، حول مبادرة سيارات المصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المبادرة تنتهي بنهاية يوم 28 أبريل 2024، حيث إن فتح المبادرة هذه المرة كان بناء على استجابة الدولة إلى رغبات وطلبات المصريين بالخارج التي نقلتها معالي وزيرة الهجرة إلى القيادة السياسية وتمت الموافقة عليها، وذلك للذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى، مشيرة إلى هذه المرحلة تم تفعيلها بموجب القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي تمت الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه فيما يتعلق بالدول التي تعاني نزاعات أو التي تضع حدا للتحويلات خارجها، أو الدول التي يجد المصريون المقيمون فيها صعوبة في فتح حسابات دولارية، يجب على المصريين بالخارج من هذه الدول، ضرورة التسجيل على التطبيق قبل انتهاء مدة المبادرة، وإرسال شكوى تتضمن العائق في إتمام التحويل، وسيتم دراسة كل حالة من هذه الحالات بشكل منفصل، العمل على إيجاد آلية لتحويل الوديعة والاستفادة من المبادرة.

وحول موقف تنفيذ طلبات استرداد الوديعة، أشارت السفيرة سها جندي إلى أن هناك نحو 2600 طلب استرداد لفرق قيمة الوديعة، حيث تم تقدير قيمة الوديعة 100% من قيمة الضريبة الجمركية في المرحلة الأولى، وتم تخفيضها بنسبة 70% لتصل إلى 30% من قيمة الضريبة الجمركية، وبالتالي فهؤلاء هم من لهم حق لاسترداد فرق قيمة الوديعة، مؤكدة أنه تم رد الفرق إلى 2403 طلبات، وجار دراسة باقي الحالات، ليتم رد فرق الوديعة إليهم في أسرع وقت.

وأوضحت السفيرة سها جندي، ردا على عدد من الأسئلة تتعلق باسترداد الوديعة لمن لا يرغب في استكمال إجراءات جلب سيارة أو الاستفادة من القانون، أن هناك حالتين: الأولى متعلقة بسداد الوديعة فقط، دون صدور الموافقة الاستيرادية أو بوليصة الشحن، وفي هذه الحالة، يمكن للمصري بالخارج تقديم طلب استرداد، عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج، ليتم رد إليه ما دفعه بنفس عملة الدفع أو بالجنيه المصري حال طلبه، أو الموافقة على تحويله إلى أحد الأقارب ممن لهم الحق في استيراد سيارة، بموجب هذا القانون، حتى يمكنه الاستفادة منها. أما في الحالة الثانية، والتي يقوم فيها المصري بالخارج بدفع الوديعة، وصدرت له موافقة استيرادية وبوليصة شحن، أو موافقة استيرادية، يقوم بتسجيل طلب الاسترداد على التطبيق أيضا، وسيتم رد ما دفعه، بعد سنة، وبالجنيه المصري، وقت الاسترداد.

وأهابت وزيرة الهجرة بالراغبين في الاستفادة من المبادرة من المصريين بالخارج سرعة التسجيل، وتسديد قيمة الوديعة، حتى لو كانت لأقل فئات السيارة المتاحة على التطبيق، حيث يمكن التعديل لاحقا بأي نوع سيارة من السيارات التي يتضمنها التطبيق، مع دفع فرق قيمة الوديعة، حسب نوع السيارة التي سيتم التعديل إليه لاحقا.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن هناك عدة استفسارات وردت من مصريين بالخارج، ممن ليس لديهم حساب بنكي لمدة 6 أشهر، نتيجة لسفرهم للخارج منذ فترة قريبة، حيث أوضحت أن هذه الفئة يمكنها التسجيل ودفع الوديعة وستتم مراجعة أوراقهم من جانب اللجان المختصة، فإذا ظهر من مراجعة أوراق إقامتهم أنهم حديثو السفر، فستتم الموافقة لهم.

وكذلك أكدت وزيرة الهجرة أهمية تسجيل رقم وبيانات الحساب البنكي في مصر المُراد رد قيمة الوديعة عليه بعد انتهاء مدة الخمس سنوات.

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