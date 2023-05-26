شهدت أسعار الأعلاف تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق، فقد قام الكثير بالبحث عن أسعار أعلاف الدواجن ، وشهدت أسعار الأعلاف استقرار اليوم الجمعة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا إلي بورصة الكناني، أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 26 مايو 2023

أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة 26 مايو 2023

شهدت أسعار الذرة الصفراء تراجع كبير في الأسعار خلال الأيام الماضية حيث تراجعت بنسبة 30%، وقد كانت تسجل أسعار طن الذرة الصفراء المستورد 19000 جنيها والآن وصلت أسعارها لـ15000 جنيها للطن وجاءت أسعار الذرة المستوردة كالتالي:

استقرت أسعار ذرة صفراء (برازيلي، أرجنتيني) عند 15000 جنيها صب أرضه

بينما استقرت أسعار الذرة صفراء (أوكراني، صربي، أمريكي، روماني) عند 13500 جنيها صب أرض.

أسعار الفول الصويا اليوم الجمعة 26 مايو 2023

شهدت أسعار الصويا تراجع ملحوظ ايضا خلال الفترة الماضية حيث تراجعت من 42000 جنيها للطن، إلي 37000 جنيها للطن وجاءت أسعار فول الصويا اليوم كالتالي:

استقرت أسعار فول الصويا عند صويا 44 % 35000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار صويا 46 % (محلي) عند 37000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار صويا 46% (مستورده) عند 37000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار ردة ( نخالة ) عند 10400 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار زيت صويا منزوع عند 51000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار زيت صويا مكررعند 52000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار بذرة فول الصويا عند 35000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار كسب عباد 36% عند 18000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار دي دي جي إس 27% عند 24000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار جيلوتين مستورد 60% عند 49000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار قشر فول الصويا عند 10000جنيها صب ارضة.