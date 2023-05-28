أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 مايو 2023

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الدواجن خاصة بعد التراجع الكبير الذي حدث في أسعار أعلاف الدواجن، وقد شهدت الأسعار استقرارًا في الشركات وفي بورصة الدواجن.

و نستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 28 مايو 2023.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 مايو

أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28 مايو مابين 62.00 جنيه إلي 63.00 جنيه

أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم الأحد 28 مايو مابين 69.00 جنيه إلي 70.00 جنيه

أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأحد 28 مايو مابين 90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه

أسعار لحم الفراخ الأمهات اليوم الأحد 28 مايو مابين 59.00 جنيه إلي 60.00 جنيه

أسعار الدواجن في بورصة الكناني اليوم الأحد 28 مايو

أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 55 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض بني (بطاريات)52 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 39 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) 42.5 جنيها للكيلو.

أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الأحمر 70 جنيها للكيلو.

أسعار لحم السمان55 جنيها للكيلو.

أسعار لحم أمهات الأبيض 50 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مسكوفي)95 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط(فرنساوي) 50 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الأبيض 62 جنيها للكيلو.

أسعار لحم نعام (مشفي) 350 جنيها للكيلو.

أسعار لحم فخد نعام 250 جنيها للكيلو.

أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )60 جنيها للكيلو.

أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)75 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو.

أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ البلدي 90 جنيها للكيلو.