الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن صناعة الدواجن تأثرت بشدة خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تشكل تكاليف الأعلاف نسبة كبيرة من تكاليف إنتاج الدواجن، قد تصل إلي 75%، مشيراً إلى أنه مع تراجع أسعار الأعلاف أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن في الأسابيع والشهور القادمة، نتيجة إلى دخول دورات جديدة بأسعار أقل للكتكوت وتراجع أسعار خامات الأعلاف.

وأوضح السيد في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن سوف تتراجع لتصل إلى 58 جنيها خلال الفترة المقبلة مع دخول الكميات الجديدة، مشيراً إلي أن  صناعة الدواجن تتأثر بعدة عوامل أخرى بالإضافة إلى تكاليف الأعلاف، مثل تكاليف المواد الأخرى والعمالة والتسويق والنقل والتخزين، وقد يؤثر أي تغيير في أي من هذه العوامل على أسعار الدواجن.

وأضاف أن الطلب على الدواجن يلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعارها، وقد شهدت صناعة الدواجن ارتفاعًا في الطلب خلال الفترة الحالية نتيجة إلي تراجع أسعارها، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن البرازيلي المستوردة بلغت ٩٢ جنيهًا مقابل ٧٥ جنيهًا للبلدي.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن شهدت استقرارا اليوم لتسجل 65 جنيها في المزراعة، واستقرت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 85 جنيها، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 95 جنيها، ووصل سعر طبق البيض البلدي 110 جنيهات.

سامح السيد رئيس شعبة رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية صناعة الدواجن ارتفاع أسعار الأعلاف تكاليف الأعلاف

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