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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 7-6-2023

كتاكيت
كتاكيت

يهتم الكثير من المواطنين بأسعار الكتاكيت نظراً إلي أن أسعار الكتاكيت تنعكس علي أسعار الدواجن، فقد شهدت أسعار الكتاكيت أرتفاع جنونيا منذ عدت أشهر ثم عادت للتراجع مرة أخري، حيث تراجعت أسعار الكتاكيت إلي 75% بعد الزيادة في لأسعار ومازال التراجع مستمر وبشكل يومي، وقد شهدت اليوم تراجع في الاسعار في بعض الشركات.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في الشركات

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  حسن الغريب 10 جنيها للكتكوت، وقد تراجع بمقدار 1 جنيها في الكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة طنبول للإستثمار الداجني 10 جنيهات للكتكوت .

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة طيبة لجدود للدواجن 11جنيها للكتكوت .

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  أمات للدواجن 11 جنيها للكتكوت .

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  القاهرة 7.5 جنيها للكتكوت .

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  كايرو ثري اية للدواجن 12.5 جنيها للكتكوت .

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  مجموعة القصبي للاستثمار 10جنيهات للكتكوت بتراجع بمقدار جنيها في الكتكوت.

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قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 7.5جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  الكناني جروب 11.25جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت ساسو أحمر شفر 7.25جنيها للكتكوت .

-بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  المنصورة للدواجن 5.70 جنيها للكتكوت .

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 6 يونيو في شركة  مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت .

بلغ أسعار كتكوت ساسو 10جنيهات للكتكوت .

بلغ أسعار  كتكوت بلدي 6 جنيهات للكتكوت .

بلغ أسعار كتكوت أبيض 5.80 جنيها للكتكوت.

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