الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا كبيرًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كانت تسجل خلال الأسابيع الماضية سعر مابين 11 جنيها إلى 12 جنيها في بعض الشركات، وقد شهدت أسعار الكتاكيت اليوم تراجعًا ما بين جنيه إلى جنيهان في الكتكوت خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين  8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 11 جنيها إلى 12.00 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

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اسعار كتكوت البط اليوم في بورصة الدواجن 

بلغ متوسط أسعار الكتكوت بط فرنساوي  اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 17.25 جنيه إلي  18.50 جنيه.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت بط مسكوفي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 25.50 جنيه إلي  26.75 جنيه.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت بط مولارد اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 32.50 جنيه إلي  32.75 جنيه.

 

أسعار كتكوت الرومي اليوم في بورصة الدواجن

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الرومي أبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 70.00  جنيه إلي  71.00 جنيه.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الرومي أسمراليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن عمر يوم مابين 12.00 جنيهًا إلي  13.00 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الرومي برونزي 300 جرام الثلاثاء في بورصة الدواجن  20.00 جنيه.

بلغ متوسط أسعار كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم  مابين 04.00 جنيه إلي 04.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم 

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة مجموعة حسن الغريب سعر 10 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 7.5 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الكناني جروب 11.25 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الكناني جروب 7.25 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة المنصورة للدواجن 5.70 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها.

أسعار الكتكوت الأبيض أسعار الكتكوت الساسو أسعار الكتكوت البلدي أسعار الكتكوت بط فرنساوي أسعار الكتكوت بط مسكوفي

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