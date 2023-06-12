الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

كتاكيت
كتاكيت

مازال البحث مستمرًا  عن أسعار الكتاكيت، خاصة بعد تراجع أسعار أعلاف الدواجن، حيث أن أسعار أعلاف الدواجن تنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق، وقد شهدت أسعار الكتاكيت تراجع اليوم الاثنين 12 يونيو في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 7-6-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة مجموعة حسن الغريب لتسجل 9 جنيها للكتكوت بتراجع قدره 2 جنيها في الكتكوت.

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة  الكناني جروب  لتسجل 7 جنيهات للكتكوت بتراجع قدره 2.5 جنيها في الكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة الكناني جروب 11.25

سجلت أسعار الكتكوت البلدي  اليوم في بورصة الدواجن 6 جنيهات للكتكوت عمر يوم

سجلت أسعار الكتكوت الساسو اليوم في بورصة الدواجن 10جنيهات للكتكوت عمر يوم.

تراجعت أسعار الكتكوت الابيض اليوم الاثنين 12 يونيو لتسجل 5.5 جنيها بتراجع قدرة 2.5 جنيها في الكتكوت.

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة المنصورة للدواجن لتسجل 5.5 جنيها للكتكوت بتراجع قدرة 2.5 جنيها في الكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة كايرو ثرى اية للدواجن لتسجل 11 جنيها للكتكوت.

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة  الصلاح  لتسجل 8 جنيهات للكتكوت بتراجع قدره 2 جنيها في الكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة مجموعة القصبي للإستثمار لتسجل 11 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو في شركة مجموعة الوادي لتسجل 11.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتكوت سمان أبيض بيور  اليوم في بورصة الدواجن 5 جنيهات للكتكوت عمر يوم

سجلت أسعار الكتكوت سمان أبيض اليوم في بورصة الدواجن 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم

سجلت أسعار الكتكوت سمان الأسمر اليوم في بورصة الدواجن 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم

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