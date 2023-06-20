الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو خلال بداية التعاملات

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا في الأسواق.

وتقدم الـ"الدستور" لمتابعيها أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن والشركات والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 8 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 8 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الساسوعمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 

سجلت  أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم  في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيهات للكتكوت.

سجلت  أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة طنبول للاستثمار الداجني 12 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم  في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 13 جنيها للكتكوت.

سجلت   أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم  في شركة متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات 9 جنيهات للكتكوت.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 20 /6 /2023 فى البنوك المصرية

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 19-6-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18-6-2023 في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن

سجلت  أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم  في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 9 جنيهات للكتكوت.

سجلت   أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم في شركة القاهرة 9 جنيهات للكتكوت.

سجلت   أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم  في شركة أمات للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

سجلت   أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم  في شركة طيبة لجدود للدواجن 11 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم  في شركة دواجن الوطنية 11.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم  في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة الصلاح 9 جنيهات للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.

أسعارالكتاكيت الأسابيع الماضية بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن متوسط أسعار الكتكوت

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