أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو خلال بداية التعاملات

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا في الأسواق.

وتقدم الـ"الدستور" لمتابعيها أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن والشركات والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 8 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 8 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت الساسوعمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الثلاثاء 20-6-2023

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيهات للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة طنبول للاستثمار الداجني 12 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات 9 جنيهات للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 9 جنيهات للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة القاهرة 9 جنيهات للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة أمات للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة طيبة لجدود للدواجن 11 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة دواجن الوطنية 11.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة الصلاح 9 جنيهات للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.