الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18-6-2023 في بورصة الدواجن

كتاكتيت
كتاكتيت

تعبر أسعار الكتاكيت من العوامل التي تأثير على الأسعار النهائية للدواجن في الأسواق، فقد شهد أسعار الكتاكيت تراجعا بشكل  كبير خلال الأسابيع الماضية.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاحد 18 يونيو 2023

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو 2023

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة القاهرة 9 جنيهات للكتكوت عمر يوم. 

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة أمات للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاحد 18 يونيو 2023 

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة طيبة لجدود للدواجن 11 جنيها للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة دواجن الوطنية 11.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتكوت البلدي اليوم الاحد 18 يونيو

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الصلاح 9 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.

اقرأ أيضا 

جدول صرف معاشات يوليو 2023

سعر الكتكوت الأبيض عمر 15 يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

اسعار الكتاكيت اليوم أسعار الكتاكيت البيضاء أسعار الكتكوت البلدي أسعار الكتاكيت اليوم الأحد بيض المائده

الأكثر قراءة

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة فى كفرالشيخ

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

الرئيس السيسى يستقبل العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية

محافظ الفيوم يتفقد لجان "الثانوية" وسير العمل بغرفة العمليات المركزية بمديرية التعليم

أستاذ أوبئة يكشف أسباب تصريح "الاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية