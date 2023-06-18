أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18-6-2023 في بورصة الدواجن

تعبر أسعار الكتاكيت من العوامل التي تأثير على الأسعار النهائية للدواجن في الأسواق، فقد شهد أسعار الكتاكيت تراجعا بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو 2023

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة القاهرة 9 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة أمات للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاحد 18 يونيو 2023

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة طيبة لجدود للدواجن 11 جنيها للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة دواجن الوطنية 11.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتكوت البلدي اليوم الاحد 18 يونيو

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الصلاح 9 جنيهات للكتكوت عمر يوم.

قدرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.

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