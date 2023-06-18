أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاحد 18 يونيو 2023

شهدت بعض أنواع مدخلات الأعلاف ارتفاعًا طفيفًا في بورصة الدواجن اليوم، وقد شهدت الأسعار تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم 18 يونيو

ارتفعت أسعار الذرة صفراء أرجنتيني اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن حيث ارتفعت 500 جنيها في الطن، لتسجل 13500 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 11000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 11000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 11000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 11000 جنيه للطن صب أرضه.

ذرة صفراء روماني اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 11000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 33000 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الاحد 18 يونيو

سجلت أسعار صويا 44 %اليوم الاحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 30000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار صويا 46% (مستورده)اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 33000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ردة ( نخالة )اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 10900 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 47000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 48500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 30000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار كسب عباد 36%اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 18000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27%اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 24000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 49000 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 10500 جنيه للطن صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة الدواجن 13500 جنيه للطن صب أرضه.