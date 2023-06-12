الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، أنه قد تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2 /6 /2023 حتى 8 /6 /2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

وأضاف الوزير في تصريحات الإثنين أن الإفراج شمل 149 ألف طن من الذرة بحوالي 53.4 مليون دولار وحوالي 56 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 42 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 5 ملايين دولار.

وقال القصير إنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط، تم الإفراج عن أكثر من 360 ألف طن من الأعلاف "الذرة وفول الصويا"، مؤكدا أن زيادة الإفراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا يجب أن يسهم في انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالأعلاف، مناشدا الجميع بتحمل مسئوليتهم الوطنية في هذه المرحلة مشيرًا إلى أن الدولة لا تألو جهدا في توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 8 يونيو 2023، 5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وزير الزراعة الإفراج الخليج الف أعلاف

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