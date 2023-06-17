أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بنسبة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وذلك نتيجة إلى زيادة الإفراجات الجمركية إلى خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا، بالإضافة إلى دخول شحنات من الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التمونية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب تصريحات سابقة لسامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء في بورصة السلع اليوم السبت 17 يونيو

بلغت أسعار ذرة صفراء برازيلي والأرجنتيني المستوردة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 13000 جنيه للطن معباً أرض.

بلغت أسعار ذرة صفراء بلغاري وأرماني وأمريكي ويوناني مستوردة اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 11000 جنيها للطن معباً أرض.

أسعار الصويا اليوم السبت 17 يونيو 2023

سجلت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 33000 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار فول صويا 44 % اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 30000 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 10900 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار صويا 46% (مستورده)اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 33000 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 49000 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 47000 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 48500 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 30000 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار كسب عباد 36% اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 18000 جنيه للطن معباً أرض.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27%اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع 24000 جنيه للطن معباً أرض.