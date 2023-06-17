السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

الكتاكيت من أهم مدخلات الإنتاج للدواجن، وقد تنعكس أسعار الكتاكيت علي السعر النهائي للدواجن في الأسواق، ومع تراجع أسعار خامات الأعلاف من الذرة وفول الصويا تراجعت أسعار الكتاكيت أيضا مما أنعكس علي أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية وقد تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو 

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  في شركة  كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  في شركة  المنصورة للدواجن 7.40 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  في شركة  الكناني جروب 9 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  في شركة  الكناني جروب 10.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  في شركة  دواجن الوطنية 11 جنيها للكتكوت عمر يوم. 

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  في شركة  مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 17-6-2023

أسعار الكتاكيت البلدي والساسو اليوم 

بلغ متوسط أسعار  كتكوت أبيض اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  7.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار  كتكوت ساسو اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 9 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار  كتكوت بلدي اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  5.7 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار  كتكوت سمان أبيض بيور اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية  5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعاركتكوت سمان أبيض(الأبيض)اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعاركتكوت سمان أبيض(الأٍمر)اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

اسعار الكتاكيت اليوم خامات الأعلاف الذرة وفول الصويا أسعار الكتاكيت متوسط أسعار الكتاكيت

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