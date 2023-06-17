تراجع أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن

الكتاكيت من أهم مدخلات الإنتاج للدواجن، وقد تنعكس أسعار الكتاكيت علي السعر النهائي للدواجن في الأسواق، ومع تراجع أسعار خامات الأعلاف من الذرة وفول الصويا تراجعت أسعار الكتاكيت أيضا مما أنعكس علي أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية وقد تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة المنصورة للدواجن 7.40 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الكناني جروب 9 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة الكناني جروب 10.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة دواجن الوطنية 11 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتاكيت البلدي والساسو اليوم

بلغ متوسط أسعار كتكوت أبيض اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 7.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار كتكوت ساسو اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 9 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار كتكوت بلدي اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 5.7 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار كتكوت سمان أبيض بيور اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعاركتكوت سمان أبيض(الأبيض)اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعاركتكوت سمان أبيض(الأٍمر)اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 3.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.