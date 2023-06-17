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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 17-6-2023

الدواجن
الدواجن

تتابع ربات البيوت أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 17-6-2023 في محلات بيع الطيور لوضع قائمة شراء للمنتجات الداجنة تكفي أفراد الأسرة خلال الشهر، حيث استقرار في الأسعار يرجع ذلك إلى توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين بفعل استقرار الدولار في البنوك المصرية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 17-6-2023 في المحلات للمستهلكين

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 17-6-2023 في المحلات للمستهلكين استقرار نسبي بفعل انتهاء أزمة الإفراج الجمركي عن الأعلاف الحيوانية حيث جاءت كما يلي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 71 جنيهًا، في حين تصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 59 جنيهًا، في حين تصل إلى المستهلك بنحو 67 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 86 جنيهًا، في حين تصل إلى المستهلك بنحو 94 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيهًا، في حين تصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البانية في المحلات التجارية بين 160 و 170 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الأوراك في المحلات التجارية بين 75 و 81 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية بين 65 و 70 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية بين 45 و 60 جنيهًا.

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أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 95 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 99 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل.

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